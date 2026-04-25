Прикордонники врятували косулю, заплутану в антидронових тенетах на фронті – відео

23:00, 25 квітня 2026
Військові артилерійського підрозділу бригади «Помста» звільнили тварину під час виконання бойового завдання.
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України врятували дику косулю, яка заплуталась в антидронових тенетах. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Інцидент стався під час виконання бойового завдання бійцями артилерійського підрозділу UNIT-A прикордонної бригади «Помста». Поблизу дороги військові помітили косулю, яка не могла самостійно вибратися із сітки, призначеної для протидії дронам.

Прикордонники обережно звільнили тварину з пастки. Косуля не отримала травм і після порятунку втекла в ліс.

У ДПСУ зазначили, що навіть під час бойових дій військові залишаються уважними до живої природи та допомагають тваринам у складних ситуаціях.

війна прикордонники Державна прикордонна служба тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

