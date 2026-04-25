Прикордонники врятували косулю, заплутану в антидронових тенетах на фронті – відео

Військові артилерійського підрозділу бригади «Помста» звільнили тварину під час виконання бойового завдання.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України врятували дику косулю, яка заплуталась в антидронових тенетах. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Інцидент стався під час виконання бойового завдання бійцями артилерійського підрозділу UNIT-A прикордонної бригади «Помста». Поблизу дороги військові помітили косулю, яка не могла самостійно вибратися із сітки, призначеної для протидії дронам.

Прикордонники обережно звільнили тварину з пастки. Косуля не отримала травм і після порятунку втекла в ліс.

У ДПСУ зазначили, що навіть під час бойових дій військові залишаються уважними до живої природи та допомагають тваринам у складних ситуаціях.

