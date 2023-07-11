Зеленський прибуде у Вільнюс сьогодні, — Столтенберг

На 12 липня запланована погоджувальна зустріч Столтенберга з Зеленським.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО, вже сьогодні, 11 липня. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

За словами Столтенберга, Президент України візьме участь у вечері у вівторок.

Генсек НАТО також повідомив, що на завтра запланована погоджувальна зустріч із Зеленським.

"У нас завтра буде погоджувальна зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським", - заявив він.

За його словами, із союзниками будуть обговорені питання плану щодо підвищеної готовності військ та фінансової підтримки.

Як акцентував генсек НАТО, найважливіше завдання - це продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Також він проінформував, що текст комюніке саміту буде опубліковано сьогодні.

"Я впевнений, що наші члени підтримають Україну. Це все про те, що Україна наблизиться до НАТО", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО.

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