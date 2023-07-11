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Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг

11:40, 11 июля 2023
На 12 июля запланирована согласительная встреча Столтенберга с Зеленским.
Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, уже сегодня, 11 июля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

По словам Столтенберга, Президент Украины примет участие в ужине во вторник.

Генсек НАТО также сообщил, что на завтра запланирована согласительная встреча с Зеленским.

"У нас завтра будет согласительная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским", – заявил он.

По его словам, с союзниками будут обсуждены вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.

Как акцентировал генсек НАТО, важнейшая задача – это продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Также он проинформировал, что текст коммюнике саммита будет опубликован сегодня.

"Я уверен, что наши члены поддержат Украину. Это все о том, что Украина приблизится к НАТО", – заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что  Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО.

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