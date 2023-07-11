Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада примет изменения в ГПК, которыми вводится новый стандарт доказывания

В гражданский процесс введут стандарт доказывания «большей вероятности».

Депутаты готовятся одобрить законопроект о возможности будущим водителям изучать теорию без автошколы

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал во втором чтении законопроект, которым предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».

Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

Факт закупки выявлен во время мониторинга деятельности бывшего главы Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев.

Восстановить дисциплинарные полномочия Совета правосудия пока не удается – что известно

В Верховной Раде подозревают, что иностранные посольства и проекты помощи блокируют возобновление рассмотрения жалоб на судей.

Машина времени: Денис Маслов заимствовал норму о запрете злоупотребления правами из законопроекта Петра Порошенко

Наказание адвокатов в уголовном процессе за предоставление безосновательных отводов судьям и неявки уже было прописано в законопроекте Петра Порошенко в 2018 году, и эти положения фактически дублируются в проекте Дениса Маслова.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

В деле об установлении факта рождения ребенка на оккупированной территории представителем может быть лицо без статуса адвоката по доверенности в электронной форме — Верховный Суд

11:59, 11 июля 2023
Доверенность, выданная с соблюдением указанных правил как электронный документ, не требует какого-либо удостоверения и является надлежащим документом, подтверждающим полномочия представителя в суде.
В деле об установлении факта рождения ребенка на оккупированной территории представителем может быть лицо без статуса адвоката по доверенности в электронной форме — Верховный Суд
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховний Суд виснував, що процесуальним законом допускається подання апеляційної скарги представником (не адвокатом) у справі про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства (ст. 317 ЦПК України).

Законодавець передбачив у межах процесуального представництва конструкцію «довіреності в електронній формі», яка видається відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Довіреність, видана з дотриманням зазначених правил як електронний документ, не вимагає будь-якого засвідчення і є належним документом, що підтверджує повноваження представника в суді.

У цій справі представник одного з батьків звернувся до суду із заявою про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України. Суд першої інстанції повернув заяву, оскільки її підписано та подано особою, яка не підтвердила повноважень на її підписання.

Апеляційний суд при поверненні апеляційної скарги також вважав, що згідно із ч. 2 ст. 62 ЦПК України довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою; апеляційна скарга на ухвалу підписана представником, який начебто діє в інтересах позивача. Разом з тим до апеляційної скарги надано довіреність, яка не зареєстрована в передбаченому законом порядку, не містить підпису довірителя.

Водночас з огляду на висновки, викладені вище, Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд не врахував, що до апеляційної скарги, поданої через Електронний суд, додано довіреність в електронній формі. Тому апеляційний суд зробив передчасний висновок про повернення апеляційної скарги. 

Постанова Верховного Суду від 21 червня 2023 року у справі № 619/1908/23 (провадження № 61-8428св23) – за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва