У справі про встановлення факту народження дитини на окупованій території представником може бути особа без статусу адвоката за довіреністю в електронній формі, — Верховний Суд

Довіреність, видана з дотриманням зазначених правил як електронний документ, не вимагає будь-якого засвідчення і є належним документом, що підтверджує повноваження представника в суді.

Верховний Суд виснував, що процесуальним законом допускається подання апеляційної скарги представником (не адвокатом) у справі про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства (ст. 317 ЦПК України).

Законодавець передбачив у межах процесуального представництва конструкцію «довіреності в електронній формі», яка видається відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Довіреність, видана з дотриманням зазначених правил як електронний документ, не вимагає будь-якого засвідчення і є належним документом, що підтверджує повноваження представника в суді.

У цій справі представник одного з батьків звернувся до суду із заявою про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України. Суд першої інстанції повернув заяву, оскільки її підписано та подано особою, яка не підтвердила повноважень на її підписання.

Апеляційний суд при поверненні апеляційної скарги також вважав, що згідно із ч. 2 ст. 62 ЦПК України довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою; апеляційна скарга на ухвалу підписана представником, який начебто діє в інтересах позивача. Разом з тим до апеляційної скарги надано довіреність, яка не зареєстрована в передбаченому законом порядку, не містить підпису довірителя.

Водночас з огляду на висновки, викладені вище, Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд не врахував, що до апеляційної скарги, поданої через Електронний суд, додано довіреність в електронній формі. Тому апеляційний суд зробив передчасний висновок про повернення апеляційної скарги.

Постанова Верховного Суду від 21 червня 2023 року у справі № 619/1908/23 (провадження № 61-8428св23) – за посиланням.

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