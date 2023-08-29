Путін зібрався до Китаю: це перша поїздка за кордон після видачі ордера на його арешт, — ЗМІ

кремль готує візит Путіна до Китаю на форум у жовтні.

Путін погодився відвідати Китай у жовтні. Це буде його перша закордонна поїздка після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на три джерела.

Так, кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні.

Також він прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне із джерел.

Путін готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць, за словами двох співрозмовників.

Як відомо, диктатор не залишав росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв’язку з незаконними депортаціями українських дітей. У той самий час Путін відвідував окуповані росією території України.

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