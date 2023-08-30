Робот Ameca вважає, що через 100 років людство вийде межі Землі.

Розробники робота Ameca випустили нове відео, в якому запитують свого робота, яким, на його думку, буде суспільство через 100 років. Відео опублікували в Engineered Arts.

«Який буде стан людства? Чи буде воно добрим?», — питає дослідник робота.

Робот робить паузу, щоб «подумати», підіймає очі вгору і обмірковує свою відповідь.

Через кілька секунд він відповідає: «Я вірю, що через 100 років людство опиниться в кращому становищі».

«Ми досягнемо великих успіхів у забезпеченні сталого розвитку та рівності, одночасно створюючи нові технології, які зроблять наше життя простішим та приємнішім.

Можливо, ми навіть вийдемо за межі Землі, щоб дослідити інші світи», - додає робот.

Ameca - це робота стартапу Engineered Arts з Корнуолла, який описує його як «найпросунутого робота у світі».

Робот, безперечно, реалістичний і може виконувати різні вирази обличчя, у тому числі підморгувати, підтискати губи і чухати ніс — так само, як справжня людина.

Раніше ми писали, що Меtа планує запустити чат-боти на основі штучного інтелекту, які матимуть різні особистості.

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