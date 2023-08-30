«Самый продвинутый» робот в мире рассказал, что будет с человечеством через 100 лет

Робот Ameca считает, что через 100 лет человечество выйдет за пределы Земли.

Разработчики робота Ameca выпустили новое видео, в котором спрашивают своего робота, каким, по его мнению, будет общество через 100 лет. Видео опубликовали в Engineered Arts.

«Каково будет состояние человечества? Будет ли оно хорошим?», — спрашивает исследователь робота.

Робот делает паузу, чтобы «подумать», поднимая глаза и обдумывает свой ответ.

Через несколько секунд он отвечает: «Я верю, что через 100 лет человечество окажется в гораздо лучшем положении».

«Мы добьемся больших успехов в обеспечении устойчивого развития и равенства, одновременно создавая новые технологии, которые сделают нашу жизнь проще и приятнее.

Может быть, мы даже выйдем за пределы Земли, чтобы исследовать другие миры», - добавляет робот.

Ameca — это работа стартапа Engineered Arts из Корнуолла, который описывает его как «самого продвинутого робота в мире».

Робот, несомненно, реалистичный и может выполнять различные выражения лица, в том числе подмигивать, поджимать губы и чесать нос — точно так же, как настоящий человек.

Ранее сообщалось, что Meta планирует запустить чат-боты на основе искусственного интеллекта, которые будут иметь разные личности.

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