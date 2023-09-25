Угорщина не підтримуватиме членство України в ЄС та НАТО через «проблеми» з угорськими школами, - Орбан

Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних відносин доти, доки не буде відновлено мовні права етнічних угорців, які проживають там, передає Reuters.

«Вони хочуть перетворити (угорські школи, - ред.) на українські, а якщо це не спрацює, то закрити їх. Ми не підтримаємо Україну в жодному питанні на міжнародній арені, доки вона не відновить закони, що гарантують права угорців», - заявив він, додавши, що його уряд боротиметься за права етнічних угорців на Закарпатті.

Раніше Орбан оскандалився заявою про Україну: назвав її «неіснуючою у фінансовому сенсі».

Також Орбан заявляв, що Україна "перетворюється на некеровану руїну".

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