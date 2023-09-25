Венгрия не будет поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО из-за «проблем» с венгерскими школами, - Орбан

Орбан снова пригрозил Украине из-за прав венгерского меньшинства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права проживающих там этнических венгров, передает Reuters.

«Они хотят превратить (венгерские школы, – ред.) в украинские, а если это не сработает, то закрыть их. Мы не поддержим Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров», - заявил он, добавив, что его правительство будет бороться за права этнических венгров на Закарпатье.

Ранее Орбан оскандалился заявлением об Украине: назвал ее «несуществующей в финансовом смысле».

Также Орбан заявлял, что Украина "превращается в неуправляемую руину".

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