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Минюст хочет изменить Закон «Об обращениях граждан»

19:42, 25 сентября 2023
Проект Закона Украины «Об обращениях граждан» предусматривает уточнение круга субъектов обращения, определение прав и обязанностей субъектов обращения и рассмотрения обращений.
Минюст хочет изменить Закон «Об обращениях граждан»
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Министерство юстиции работает над новой редакцией Закона Украины «Об обращениях граждан».

Как сообщают в ведомстве, изменения необходимы в связи с принятием другого важнейшего Закона – «Об административной процедуре».

Так, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 23 червня 2022 року № 14838/1/1-22 на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади покладено забезпечення виконання положень Закону України від 17 лютого 2022 року № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру» згідно з планом організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону.

Закон України «Про адміністративну процедуру» набере чинності 15 грудня 2023 року. У зв’язку з його прийняттям перегляду (внесення відповідних змін) потребують сотні законодавчих актів. Серед них, зокрема, Закон України «Про звернення громадян». Саме тому Міністерство юстиції України працює над його новою редакцією.

Проєктом Закону України «Про звернення» передбачається уточнення кола суб’єктів звернення, визначення прав і обов’язків суб’єктів звернення та суб’єктів розгляду звернень; можливість звертатись через системи опрацювання звернень; запроваджується здійснення щорічного внутрішнього моніторингу за дотриманням вимог законодавства про звернення тощо.

Проєкт Закону у березні 2023 року надсилався для надання пропозицій до заінтересованих державних органів (Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Служби безпеки України), державної установи «Урядовий контактний центр», а також до низки інститутів громадянського суспільства, зокрема: громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень», Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнської асоціації громад, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» та на експертизу до Програми SIGMA.

Крім того, законопроєкт виносився на розгляд робочої (експертної) групи з питань підготовки пропозицій щодо впровадження Закону України «Про адміністративну процедуру» (утворена наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2023 року № 13), до складу якої входять представники державних органів, громадськості, науковці, експерти, зокрема, таких проєктів як OECD/SIGMA, ЄС «Право-Justice», USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»), ЄС «EU4PAR», програми U-LEAD з Європою, Консультативної місії Європейського союзу в Україні (КМЄС в Україні) тощо.

Після розгляду та врахування пропозицій заінтересованих сторін доопрацьований проєкт Закону України «Про звернення» повторно надсилався для надання пропозицій державним органам (лист від 16 серпня 2023 року № 107893/7.1.5/26-23), інститутам громадянського суспільства, членам робочої (експертної) групи з питань підготовки пропозицій щодо впровадження Закону України «Про адміністративну процедуру».

25 серпня та 19 вересня 2023 року у форматі відеоконференції відбулися засідання робочої (експертної) групи з питань підготовки пропозицій щодо впровадження Закону України «Про адміністративну процедуру» під головуванням заступника Міністра юстиції України Олександра Банчука щодо обговорення положень проєкту Закону України «Про звернення», у яких також брали участь представники низки державних органів та інститутів громадянського суспільства.

Крім того, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проєкт Закону України «Про звернення» 14 серпня 2023 року був розміщений на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України для проведення консультацій із громадськістю (строк надання пропозицій завершився 29 серпня 2023 року). У ході громадського обговорення до Мін’юсту надійшли пропозиції зокрема від таких громадських організацій як: «Інститут законодавчих ідей», «Центр впровадження ефективних змін», «Громадський моніторинг України», «Український незалежний центр політичних досліджень», громадської спілки «Українська гельсінська спілка з прав людини».

Таким чином, на сьогодні ведеться активна робота з опрацювання та врахування пропозицій до законопроєкту, що надійшли та продовжують надходити від заінтересованих сторін, у тому числі у процесі громадського обговорення, імплементації пропозицій Програми SIGMA.

У Мін’юсті зауважують, що процес доопрацювання проєкту Закону України «Про звернення» ускладнений необхідністю пошуку взаємоприйнятних рішень з метою врахування позицій заінтересованих сторін, потребує проведення додаткових консультацій, оскільки пропозиції, насамперед інститутів громадянського суспільства, в окремих випадках мають контроверсійний, взаємовиключний характер, зокрема, щодо питань визначення суб’єктів звернення, доцільності електронної ідентифікації заявників, врегулювання ситуації у випадку зловживання громадянами права на звернення.

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