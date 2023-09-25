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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Западный апелляционный хозяйственный суд

19:26, 25 сентября 2023
Судья, который хочет отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме с рядом документов.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Западный апелляционный хозяйственный суд
Фото: espreso.tv
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Западный апелляционный хозяйственный суд одного судьи.

Рассмотрение вопроса будет происходить 18 октября 2023 в 09 ч 30 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

«Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 16 ч 00 мин;

в пятницу с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 15 ч 00 мин.

Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие прислать документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью)», - говорится в сообщении.

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