Ірландія виділила додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців

Влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців.

Джерело фото: dia.dp.gov.ua

Уряд Ірландії прийняв рішення виділити додатковий 1 мільярд євро на підтримку українських біженців, що переселені до країни внаслідок конфлікту в Україні. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом та соціальною підтримкою понад 70 тисяч українських біженців, які вже знаходяться в Ірландії, – повідомляє breakingnews.ie.

Додатковий бюджет допоможе Департаменту інтеграції Ірландії покрити витрати на житло та інші потреби українських біженців, а також сприятиме їхній соціальній інтеграції в новій країні. З початку конфлікту в Україні, десятки тисяч українців виїхали до Ірландії в пошуках безпеки та міжнародного захисту. Понад 70 тисяч з них зараз перебувають у державних помешканнях, які надає ірландська влада.

Міністр інтеграції Родерік О'Горман та міністр державних витрат Пашал Донохо оголосили про угоду після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів. Влада Ірландії продовжує демонструвати свою підтримку та готовність сприяти українським біженцям, які шукають притулок та новий початок в цій країні.

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