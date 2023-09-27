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На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

  1. У світі

Ірландія виділила додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців

20:49, 27 вересня 2023
Влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців.
Ірландія виділила додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців
Джерело фото: dia.dp.gov.ua
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Уряд Ірландії прийняв рішення виділити додатковий 1 мільярд євро на підтримку українських біженців, що переселені до країни внаслідок конфлікту в Україні. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом та соціальною підтримкою понад 70 тисяч українських біженців, які вже знаходяться в Ірландії, – повідомляє breakingnews.ie.

Додатковий бюджет допоможе Департаменту інтеграції Ірландії покрити витрати на житло та інші потреби українських біженців, а також сприятиме їхній соціальній інтеграції в новій країні. З початку конфлікту в Україні, десятки тисяч українців виїхали до Ірландії в пошуках безпеки та міжнародного захисту. Понад 70 тисяч з них зараз перебувають у державних помешканнях, які надає ірландська влада.

Міністр інтеграції Родерік О'Горман та міністр державних витрат Пашал Донохо оголосили про угоду після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів. Влада Ірландії продовжує демонструвати свою підтримку та готовність сприяти українським біженцям, які шукають притулок та новий початок в цій країні.

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