Чоловік залишив у ресторані $3000 чайових, а потім вирішив їх забрати: справу розгляне суд

Ресторан подав до суду на відвідувача за те, що він намагався забрати чайові.

Фото: Getty Images

У США ресторан вирішив подати до суду на відвідувача, який залишив 3000 доларів чайових офіціантці, а пізніше спробував їх забрати, передає Her.ie.

Зазначається, що інцидент стався у червні минулого року. Офіціантка Маріана Ламберт в одному з кафе в Скрентоні, штат Пенсільванія, була шокована тим, що відвідувач Ерік Сміт залишив 3000 доларів чайових за страву, яка коштувала йому всього 13 доларів. Клієнт сказав, що він залишив платіж на користь руху у соціальних мережах.

Ресторан вирішив вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати законність платежу, і чекав 30 днів, щоб оголосити про те, що видавалося видатним жестом щедрості.

Але за кілька тижнів Сміт зв'язався з рестораном і вирішив оскаржити чайові.

Заклад вирішив подати до суду на цього клієнта. У ресторані сподіваються, що мають достатньо доказів для того, щоб суддя виніс рішення на їхню користь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.