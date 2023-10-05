Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанію

Зеленський анонсував перемовини щодо нагальних безпекових питань.

Джерело фото: president.gov.ua

У четвер, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключове для України, особливо перед зимою, – посилення ППО. Україна має основи для укладення нових домовленостей зі своїми партнерами, і планує підтвердити та втілити їх.

Також зазначається, що Україна активно сприяє посиленню загальноєвропейської системи безпеки, зокрема на регіональному рівні, та має конкретні пропозиції у цьому плані.

Окремо розглянеться Чорноморський регіон та спільній роботі з метою забезпечення глобальної продовольчої безпеки та захисту свободи мореплавства.

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