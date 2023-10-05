Координаційний штаб підготовив план дій для лікарень на випадок довготривалих відключень електроенергії

Координаційним штабом вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

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В Україні на рівні країни створено координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії. Як розповіли у МОЗ, спираючись на минулорічний досвід, координаційним штабом вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

Зокрема, що стосується медичних закладів, то наразі кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором. У разі блекаутів генератори дозволять забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

«Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії та узгодили його з іншими органами влади. Наша головна мета — це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично — протягом кількох секунд», — зауважив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію, зазначили в МОЗ.

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