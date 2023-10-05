Чи можна розірвати шлюб українцям за кордоном: пояснення

Перебування подружжя за межами України не є перешкодою для розірвання шлюбу.

Знаходження сімейної пари за кордоном не є перешкодою для розірвання шлюбу. Громадяни України, які перебувають за кордоном, мають доступ до адміністративних послуг в сфері Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) через дипломатичні установи України за кордоном – посольства або консульства, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Порядок затверджений в постанові Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану».

Існують різні шляхи для розірвання шлюбу сімей, які перебувають за кордоном, але кожна ситуація потребує індивідуального підходу:

Якщо подружжя перебуває в одній країні та не має спільних неповнолітніх дітей, вони можуть звернутися до найближчої дипломатичної представництва України за кордоном та подати спільну заяву про розірвання шлюбу. Важливо зауважити, що українське законодавство не передбачає онлайн-процедури розірвання шлюбу в органах ДРАЦС, або в органах, яким делеговано такі повноваження. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або не може подати спільну заяву про розірвання шлюбу, наприклад, через перебування в різних містах або державах, або якщо розірвання шлюбу ініційовано лише однією стороною, єдиним способом розірвання шлюбу за законодавством України залишається його розірвання в судовому порядку. Подружжя може скористатися онлайн-сервісом подачі заяв до системи Електронного суду. Ще одним способом розірвання шлюбу може бути звернення до компетентних органів країни, в якій перебуває подружжя. У цьому випадку процедура розірвання шлюбу відбудеться відповідно до законодавства цієї держави.

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