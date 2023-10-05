5 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя.

Фото: rudana.com.ua

У четвер, 5 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Проводиться щороку від 1994 року. В Україні ж день вчителя святкують традиційно в першу неділю жовтня. Організований Всесвітній день вчителя за ініціативи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для того, щоб нагадати про важливу роль освітян у вихованні підростаючого покоління.

Також 5 жовтня Міжнародний день Джеймса Бонда. Саме цього дня 1962 року у Лондоні відбулася прем'єра першої кінострічки про агента 007 Джеймса Бонда, яка відразу ж припала до серця глядачам. Тому було створено окреме свято на честь 50-ї річниці «Бондіани». Святкування зазвичай включає в себе ретроспективний показ фільмів, а також організацію благодійних інтернет-аукціонів речей-спогадів про Джеймса Бонда.

А ще 5 жовтня Міжнародний день проти проституції. Це інформаційна подія, яка була започаткована 2002 року. Вона слугує платформою для протидії сексуальної праці, допомагає підвищити поінформованість про проблему.

Яке сьогодні церковне свято

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Дівчина залишилася сиротою у ранньому віці і виховувалася добрим та благочестивим християнином Клавдієм. Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.

Календар важливих подій за 5 жовтня:

1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;

1594 рік — починається повстання під проводом Северина Наливайка;

1762 рік — у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка «Орфей і Еврідіка»;

1910 рік — в Королівстві Португалія встановлюють демократичну республіку;

1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру «Березіль» за «націоналізм»;

1939 рік — кінець польсько-німецької війни;

1941 рік — у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу входять і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;

1962 рік — гурт The Beatles випускають перший сингл «Love Me Do»;

2009 рік — виходить на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

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