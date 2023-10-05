Rheinmetall передав Україні системи розвідки для боротьби з безпілотниками

Німецька компанія Rheinmetall надала Україні системи розвідки SurveilSpire.

Джерело фото: Rheinmetall

Компанія Rheinmetall підписала угоду на постачання автоматизованих систем розвідки в Україну за замовленням німецького уряду, – повідомляється в пресрелізі компанії.

Системи SurveilSpire призначені для захисту від безпілотників і включають в себе мобільні спостереження, вежі з камерами для денного та нічного спостереження, автопілотовані міні-дрони та систему управління. Ці системи використовуються для розвідки і боротьби з ворожими дронами та дозволяють моніторити території з обмеженим числом операторів. Крім того, SurveilSpire може забезпечувати підтримку мережі 5G.

За словами представників компанії, вартість контракту становить двозначну суму мільйонів євро. Доставка систем вже розпочалася. Rheinmetall співпрацює над цим проєктом разом із естонською компанією DefSecIntel.

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