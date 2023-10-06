Екскурсія в музеї для зірки закінчилася госпіталізацією.

Американського актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані з підозрою на серцевий напад. Медики ухвалили таке рішення після того, як у артиста оніміла рука під час екскурсії музеєм Афрасіаб у древньому місті Самарканді. Про це повідомляє The Sun.

Як відомо, Спейсі вирушив до Узбекистану на кінофестиваль. Актор прилетів у Ташкент, щоб взяти участь в заході, а після цього заглянув у Самарканд. 2 жовтня під час відвідування одного з музеїв Спейсі різко стало зле: у нього стала німіти ліва рука. Спочатку медики підозрювали у актора інфаркт, проте після діагностики діагноз виявився менш страшним. Актору зробили МРТ та провели низку інших обстежень, щоб переконатися, що його стану нічого не загрожує.

Пізніше Спейсі виступив на закритті Ташкентського міжнародного кінофестивалю, де подякував лікарям за надану йому допомогу.

«Я відчув тут щось несподіване. Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптом відчув, що вся моя ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд. Я обтрусився, але відразу розповів про це людям, з якими був, і ми негайно вирушили до медичного центру. Там я провів другу половину дня, здаючи різні аналізи. Персонал піклувався про мене і навіть зробив магнітно-резонансну томографію. Це змусило мене задуматися про те, наскільки тендітне життя - для всіх нас», - зазначив артист зі сцени.

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