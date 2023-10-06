Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

  1. У світі

Актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані з підозрою на серцевий напад

16:13, 6 жовтня 2023
Екскурсія в музеї для зірки закінчилася госпіталізацією.
Актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані з підозрою на серцевий напад
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Американського актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані з підозрою на серцевий напад. Медики ухвалили таке рішення після того, як у артиста оніміла рука під час екскурсії музеєм Афрасіаб у древньому місті Самарканді. Про це повідомляє The Sun.

Як відомо, Спейсі вирушив до Узбекистану на кінофестиваль. Актор прилетів у Ташкент, щоб взяти участь в заході, а після цього заглянув у Самарканд. 2 жовтня під час відвідування одного з музеїв Спейсі різко стало зле: у нього стала німіти ліва рука. Спочатку медики підозрювали у актора інфаркт, проте після діагностики діагноз виявився менш страшним.  Актору зробили МРТ та провели низку інших обстежень, щоб переконатися, що його стану нічого не загрожує.

Пізніше Спейсі виступив на закритті Ташкентського міжнародного кінофестивалю, де подякував лікарям за надану йому допомогу.

«Я відчув тут щось несподіване. Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптом відчув, що вся моя ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд. Я обтрусився, але відразу розповів про це людям, з якими був, і ми негайно вирушили до медичного центру. Там я провів другу половину дня, здаючи різні аналізи. Персонал піклувався про мене і навіть зробив магнітно-резонансну томографію. Це змусило мене задуматися про те, наскільки тендітне життя - для всіх нас», - зазначив артист зі сцени.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду