В Іспанії вилучили вкрадені оливки на півмільйона євро

Правоохоронці виявили на закупівельному складі 374 бочки з плодами, вкраденими на сільськогосподарських фермах.

Фото: guardiacivil.es

Цивільна гвардія Іспанії успішно провела операцію з вилучення більш ніж 73 тонн оливок, які були вкрадені в автономному співтоваристві Андалусія. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронних органів.

Зазначається, що в межах спецоперації було затримано 12 людей. Крім того, ведеться розслідування щодо ще 11 підозрюваних у причетності до крадіжки, а також до купівлі та продажу вкраденої продукції.

Загальна вартість виявлених оливок становить приблизно 500 тисяч євро. Операція пройшла у два етапи.

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