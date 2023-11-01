Ірландія продовжить приймати українських біженців, проте є ряд відкритих питань

Уряд Ірландії розглядає питання подальшої підтримки українських біженців.

Джерело фото: LinkedIn

Питання щодо подальшої підтримки українських біженців ще залишається відкритим урядом Ірландії. Спільний меморандум міністерства з питань підтримки біженців буде підготовлено в найближчі тижні, – повідомляє irishexaminer.com.

Уряд Ірландії продовжить приймати українських біженців і в майбутньому, проте зміни в програмі прийому мають налагоджуватися враховуючи можливості для розміщення та доступ до ресурсів, пов'язаних із соціальним забезпеченням, освітою та охороною здоров'я, за словами прем'єр-міністра Лео Варадкара.

Варадкар також заявив, що для вироблення спільних пропозицій різні урядові департаменти повинні співпрацювати разом. Уряд ще не прийняв остаточного рішення у цьому питанні та очікує, що спільний меморандум буде розглянутий Кабінетом Міністрів «протягом наступних кількох тижнів».

Минулого тижня виникли розбіжності в урядових партіях стосовно обмежень на час надання державного житла для біженців. Варадкар підкреслив, що будь-які зміни в пропозиціях для українських біженців вимагатимуть спільних зусиль декількох урядових департаментів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.