Ирландия продолжит принимать украинских беженцев, однако есть ряд открытых вопросов

Правительство Ирландии рассматривает вопрос дальнейшей поддержки украинских беженцев.

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Вопрос о дальнейшей поддержке украинских беженцев еще остается открытым правительством Ирландии. Совместный меморандум министерства по вопросам поддержки беженцев будет подготовлен в ближайшие недели, - сообщает irishexaminer.com.

Правительство Ирландии продолжит принимать украинских беженцев и в будущем, однако изменения в программе приема должны налаживаться учитывая возможности для размещения и доступ к ресурсам, связанным с социальным обеспечением, образованием и здравоохранением, по словам премьер-министра Лео Варадкара.

Варадкар также заявил, что для выработки совместных предложений различные правительственные департаменты должны сотрудничать вместе. Правительство еще не приняло окончательного решения в этом вопросе и ожидает, что совместный меморандум будет рассмотрен Кабинетом Министров "в течение следующих нескольких недель".

На прошлой неделе возникли разногласия в правительственных партиях относительно ограничений на время предоставления государственного жилья для беженцев. Варадкар подчеркнул, что любые изменения в предложениях для украинских беженцев потребуют совместных усилий нескольких правительственных департаментов.

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