Без документів, квитків та пам’яті: у США затримали росіянина, який «випадково» потрапив до країни

У США затримали пасажира рейсу з Копенгагена, який представився громадянином рф та Ізраїлю: чоловік не пам'ятав, як він потрапив до країни.

В аеропорту Лос-Анджелеса затримали росіянина, який не зміг пояснити, як він опинився у Сполучених Штатах без паспорта та квитків на літак. Про це повідомляє The Washington Post.

Інцидент трапився на початку листопада. З'ясувалося, що пасажира звати Сергій Очигава. Чоловік прибув до Лос-Анджелеса рейсом Scandian Airlines, що прямував з Копенгагена.

Бортпровідники не звертали уваги на Очигаву, хоча той виявився досить неспокійним пасажиром: постійно змінював своє місце, просив подвійні порції, а потім спробував з'їсти шоколадку, яка призначалася для бортпровідника.

«Була одна проблема: він взагалі не мав перебувати на борту. Тривогу було піднято лише тоді, коли співробітники прикордонної служби в Лос-Анджелесі виявили, що він не має паспорта,– зазначає видання.

Сам чоловік пояснив, що не спав три доби, а тому не зовсім розумів зміст того, що відбувається.

«Коли його запитали, як він пройшов перевірку безпеки в Копенгагені, Очигава заявив, що не пам'ятає, як він пройшов перевірку без квитка», – йдеться у повідомленні.

Під час огляду багажу в нього знайшлися ізраїльське та російське внутрішні «посвідчення особи». Сам затриманий у справі про проникнення в літак без квитка стверджував, що має подвійне громадянство — росії та Ізраїлю — і що він раніше працював економістом і захистив дисертацію.

Подальша доля чоловіка наразі невідома.

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