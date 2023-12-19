Без документов, билетов и памяти: в США задержали россиянина, «случайно» попавшего в страну

В США задержали пассажира рейса из Копенгагена, представившегося гражданином рф и Израиля: мужчина не помнил, как он попал в страну.

В аэропорту Лос-Анджелеса задержан россиянин, который не смог объяснить, как он оказался в Соединенных Штатах без паспорта и билетов на самолет. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в начале ноября. Выяснилось, что пассажира зовут Сергей Очигава. Мужчина прибыл в Лос-Анджелес рейсом Scandian Airlines, следовавший из Копенгагена.

Бортпроводники не обращали внимания на Очигаву, хотя тот оказался достаточно беспокойным пассажиром: постоянно менял свое место, просил двойные порции, а затем попытался съесть шоколадку, предназначавшуюся для бортпроводника.

«Была одна проблема: он вообще не должен находиться на борту. Тревога была поднята только тогда, когда сотрудники пограничной службы в Лос-Анджелесе обнаружили, что у него нет паспорта, – отмечает издание.

Сам мужчина объяснил, что не спал трое суток, а потому не совсем понимал содержание происходящего.

«Когда его спросили, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел проверку без билета», – говорится в сообщении.

При осмотре багажа у него нашлись израильское и российское внутренние «удостоверения личности». Сам задержанный по делу о проникновении в самолет без билета утверждал, что у него двойное гражданство — россии и Израиля — и что он раньше работал экономистом и защитил диссертацию.

Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

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