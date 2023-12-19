Папа Римский разрешил благословлять однополые пары, но их не будут венчать

Этот шаг является значительным прогрессом в вопросах ЛГБТ в Римско-Католической Церкви.

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Папа Римский Франциск позволил священникам благословлять однополые пары. Однако Ватикан не будет проводить для них венчания или брачных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Этот шаг является значительным прогрессом в вопросах ЛГБТ в Римско-Католической Церкви.

Папа одобрил право на пастырское значение благословений, опубликованную Дикастерией вероучения. Теперь церковь будет благословлять тех, кто «не живет по нормам христианской нравственной доктрины, но смиренно просит быть благословенными».

Таким образом, пастырское значение благословений «расширяется и обогащается».

Однако такая практика не является официальным подтверждением статуса супругов для однополой пары и не изменяет «вечное учение Церкви о браке».

Ранее Ватикан одобрил, что трансгендерные лица могут креститься в церкви и быть крестными родителями.

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