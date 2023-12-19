Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але їх не будуть вінчати

Такий крок є значним прогресом в питаннях ЛГБТ у Римо-Католицькій Церкві.

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Папа Римський Франциск дозволив священикам благословляти одностатеві пари. Однак Ватикан не проводитиме для них вінчання або будь-які шлюбні обряди. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Такий крок є значним прогресом в питаннях ЛГБТ у Римо-Католицькій Церкві.

Папа схвалив декларацію про пастирське значення благословень, опубліковану Дикастерією віровчення. Тепер церква благословлятиме тих, хто «не живе за нормами християнської моральної доктрини, але смиренно просить бути благословенними».

У такий спосіб пастирське значення благословень «розширюється і збагачується».

Однак така практика не є офіційним підтвердженням статусу подружжя для одностатевої пари й не змінює «вічне вчення Церкви про шлюб».

Раніше Ватикан ухвалив, що трансгендерні особи можуть хреститися в церкві та бути хрещеними батьками.

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