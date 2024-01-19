SpaceX відправила туристів на два тижні на Міжнародну космічну станцію

Екіпаж з першим астронавтом з Туреччини відправився в політ на космічну станцію.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно доставив на Міжнародну космічну станцію четверо туристів у рамках комерційної місії техаського стартапу Axiom Space. Цей екіпаж включає першого астронавта з Туреччини, Майкла Лопеса-Алегріа, Вальтера Вілладея з Італії, Маркуса Вандта з Швеції та Альпера Гезеравджі з Туреччини. Місія, відома як Axiom-3, стартувала з Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал за допомогою ракети Falcon 9. Про це повідомляє Reuters.

Протягом 14 днів, що екіпаж планує провести на борту Міжнародної космічної станції, астронавти виконають понад 30 наукових експериментів. Багато з них спрямовані на вивчення впливу космічних польотів на здоров'я людини та розвиток хвороб.

Це вже третя подібна польотна місія, яку організувала компанія Axiom протягом останніх двох років, що свідчить про поступовий розвиток їхнього бізнесу у сфері перевезення астронавтів на навколоземну орбіту. За кожне місце астронавта компанія отримує не менше 55 млн доларів від своїх клієнтів. Складений з представників різних країн екіпаж робить цю місію історичною, зокрема, завдяки участі першого турецького астронавта в історії країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.