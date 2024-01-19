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  1. В мире

SpaceX отправила туристов на две недели на Международную космическую станцию

22:00, 19 января 2024
Экипаж с первым астронавтом из Турции отправился в полет на космическую станцию.
SpaceX отправила туристов на две недели на Международную космическую станцию
Источник фото: GETTY IMAGES
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно доставил на Международную космическую станцию четверо туристов в рамках коммерческой миссии техасского стартапа Axiom Space. Этот экипаж включает первого астронавта из Турции, Майкла Лопеса-Алегриа, Вальтера Вилладея из Италии, Маркуса Вандта из Швеции и Альпера Гезеравджи из Турции. Миссия, известная как Axiom-3, стартовала из Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9. Об этом сообщает Reuters.

В течение 14 дней, которые экипаж планирует провести на борту Международной космической станции, астронавты выполнят более 30 научных экспериментов. Многие из них направлены на изучение влияния космических полетов на здоровье человека и развитие болезней.

Это уже третья подобная полетная миссия, которую организовала компания Axiom в течение последних двух лет, что свидетельствует о постепенном развитии их бизнеса в сфере перевозки астронавтов на околоземную орбиту. За каждое место астронавта компания получает не менее 55 млн долларов от своих клиентов. Составленный из представителей разных стран экипаж делает эту миссию исторической, в частности, благодаря участию первого турецкого астронавта в истории страны.

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