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  1. У світі

Через війну проти України росія за рік розтратила половину ресурсів «на чорний день»

19:37, 23 січня 2024
У 2023 році росія витратила 4 з 9 трильйонів рублів резервом ресурсів Стабілізаційного фонду.
Через війну проти України росія за рік розтратила половину ресурсів «на чорний день»
Джерело фото: 24tv.ua
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Міністерство фінансів російської федерації за 2023 рік витратило практично половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є ключовим резервом ресурсів «на чорний день», а саме 4 з 9 трильйонів рублів. Про це повідомляє «Економічна правда».

Створений раніше під назвою Стабілізаційний фонд, Фонд національного добробуту росії мав за мету зменшити залежність російської економіки від коливань цін на сировину. Проте після вторгнення в Україну та наслідуваних санкцій на російську нафту, включаючи цінову стелю та обмеження постачань на Захід, ціни стали надто непрогнозованими, а курс рубля виявився менш стійким.

Протягом першої половини 2023 року російська нафта торгувалася зі знижкою, курс рубля підтримувався відносно міцним, і тому обсяги, необхідні для продажу валюти з Фонду національного добробуту, не досягали великих обсягів. Однак улітку ціни на нафту піднялися, рубль ослаб, і російська влада вирішила поповнити резерв.

Тим часом Міністерство фінансів вже витратило значну частину бюджету на військові потреби, зокрема, фінансування статей «Національна оборона» та «Національна безпека» зросли на 60% порівняно з 2021 роком.

В результаті бюджетні витрати перевищили законодавчі обмеження на три трильйони рублів, досягнувши 32 трлн руб. Бюджетний дефіцит також перевищив прогнози. Влада вирішила покрити цей дефіцит розміщенням облігацій федеральної позики та залученням додаткових податків. Крім того, допомогли нафтогазові надходження, які виявилися більш високими, ніж передбачалося.

Але цього виявилося недостатньо, і в грудні Мінфін продав із Фонду національного добробуту півмільярда євро, 115 мільярдів юанів та 232 тонни золота, отримавши 2,9 трильйона рублів для покриття дефіциту. Це максимально допустима сума на 2023 рік, і в результаті ліквідна частина Фонду національного добробуту скоротилася до п'яти трильйонів рублів, порівняно з майже дев'ятьма трильйонами рублів на початку війни.

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