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  1. В мире

Из-за войны против Украины россия за год растратила половину ресурсов «на черный день»

19:37, 23 января 2024
В 2023 году россия потратила 4 из 9 триллионов рублей резервом ресурсов Стабилизационного фонда.
Из-за войны против Украины россия за год растратила половину ресурсов «на черный день»
Источник фото: 24tv.ua
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Министерство финансов российской федерации за 2023 год потратило практически половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, который является ключевым резервом ресурсов «на черный день», а именно 4 из 9 триллионов рублей. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Созданный ранее под названием Стабилизационный фонд, Фонд национального благосостояния россии имел целью уменьшить зависимость российской экономики от колебаний цен на сырье. Однако после вторжения в Украину и последующих санкций на российскую нефть, включая ценовой потолок и ограничения поставок на Запад, цены стали слишком непрогнозируемыми, а курс рубля оказался менее устойчивым.

В течение первой половины 2023 года российская нефть торговалась со скидкой, курс рубля поддерживался относительно крепким, и поэтому объемы, необходимые для продажи валюты из Фонда национального благосостояния, не достигали больших объемов. Однако летом цены на нефть поднялись, рубль ослаб, и российские власти решили пополнить резерв.

Между тем Министерство финансов уже потратило значительную часть бюджета на военные нужды, в частности, финансирование статей «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» выросли на 60% по сравнению с 2021 годом.

В результате бюджетные расходы превысили законодательные ограничения на три триллиона рублей, достигнув 32 трлн руб. Бюджетный дефицит также превысил прогнозы. Власти решили покрыть этот дефицит размещением облигаций федерального займа и привлечением дополнительных налогов. Кроме того, помогли нефтегазовые поступления, которые оказались более высокими, чем предполагалось.

Но этого оказалось недостаточно, и в декабре Минфин продал из Фонда национального благосостояния полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота, получив 2,9 триллиона рублей для покрытия дефицита. Это максимально допустимая сумма на 2023 год, и в результате ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до пяти триллионов рублей по сравнению с почти девятью триллионами рублей в начале войны.

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