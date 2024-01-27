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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабміну

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

  1. У світі

Землю накрила потужна магнітна буря, що вплине на здоров'я

14:51, 27 січня 2024
Через магнітну бурю 27 січня в більшості людей може погіршитися самопочуття.
Землю накрила потужна магнітна буря, що вплине на здоров'я
Джерело фото: glavcom
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У суботу, 27 січня, Землю накрила потужна магнітна буря, що спричинила підвищений рівень небезпеки. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, геомагнітна активність досягла К-індексу 5 (червоний рівень), що вказує на потужну магнітну бурю і може викликати негативні впливи на самопочуття людей.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб. Хоча активність трошки зменшиться в неділю, 28 січня, до К-індексу 4 (жовтий рівень), буря залишатиметься значною.

Важливо врахувати цей фактор для тих, хто схильний до певних здоров'ям шкідливих впливів, і вжити необхідні заходи для збереження комфортного самопочуття під час впливу магнітної бурі.

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