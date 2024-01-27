Землю накрила потужна магнітна буря, що вплине на здоров'я

Через магнітну бурю 27 січня в більшості людей може погіршитися самопочуття.

Джерело фото: glavcom

У суботу, 27 січня, Землю накрила потужна магнітна буря, що спричинила підвищений рівень небезпеки. За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, геомагнітна активність досягла К-індексу 5 (червоний рівень), що вказує на потужну магнітну бурю і може викликати негативні впливи на самопочуття людей.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб. Хоча активність трошки зменшиться в неділю, 28 січня, до К-індексу 4 (жовтий рівень), буря залишатиметься значною.

Важливо врахувати цей фактор для тих, хто схильний до певних здоров'ям шкідливих впливів, і вжити необхідні заходи для збереження комфортного самопочуття під час впливу магнітної бурі.

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