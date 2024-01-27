Близька людина мобілізувалася до ЗСУ: які дані треба знати родині

Володіння цими даними може допомогти родинам захисників і захисниць, якщо, наприклад, з ними буде втрачено зв'язок.

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Родина тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів, має знати певну інформацію про свого мобілізованого родича. Начальник Відділу захисту прав військовослужбовців Головного управління військової юстиції Міністерства оборони Тарас Безпалий повідомив повний список даних, які рекомендують записати родинам військовослужбовців. Про це він написав у Фейсбук.

Кожна родина, котра має військовослужбовця, має знати про нього обовязково наступні дані:

- номер або назва бригади

- номер батальйону, роти, взводу, підрозділу. Це не або/або. Це все потрібно

- ПІБ, номер телефону безпосереднього командира, побратимів

- ПІБ, номер телефону начмеда або просто медика

- номер телефону стройової, начальника було б ідеально

- номер телефону фінчастини

- з якого ТЦК та СП була повістка, через який мобілізований

- номер військового квитка

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