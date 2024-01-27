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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабміну

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

  1. В Україні

Близька людина мобілізувалася до ЗСУ: які дані треба знати родині

14:32, 27 січня 2024
Володіння цими даними може допомогти родинам захисників і захисниць, якщо, наприклад, з ними буде втрачено зв'язок.
Близька людина мобілізувалася до ЗСУ: які дані треба знати родині
Фото: Getty Images
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Родина тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів, має знати певну інформацію про свого мобілізованого родича. Начальник Відділу захисту прав військовослужбовців Головного управління військової юстиції Міністерства оборони Тарас Безпалий повідомив повний список даних, які рекомендують записати родинам військовослужбовців. Про це він написав у Фейсбук. 

Кожна родина, котра має військовослужбовця, має знати про нього обовязково наступні дані:

- номер або назва бригади

- номер батальйону, роти, взводу, підрозділу. Це не або/або. Це все потрібно

- ПІБ, номер телефону безпосереднього командира, побратимів

- ПІБ, номер телефону начмеда або просто медика

- номер телефону стройової, начальника було б ідеально

- номер телефону фінчастини

- з якого ТЦК та СП була повістка, через який мобілізований

- номер військового квитка

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