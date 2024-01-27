Близкий человек мобилизовался в ВСУ: какие данные нужно знать семье

Семья тех, кто пошел защищать нашу землю от оккупантов, должна знать определенную информацию о своем мобилизованном родственнике. Начальник Отдела защиты прав военнослужащих Главного управления военной юстиции Министерства обороны Тарас Беспалый сообщил полный список данных, которые рекомендуется записать семьям военнослужащих. Об этом он написал в Facebook.
Каждая семья, имеющая военнослужащего, должна знать о нем обязательно следующие данные:
- номер или название бригады
- номер батальона, роты, взвода, подразделения. Это не или/или. Это все нужно
- ФИО, номер телефона непосредственного командира, собратьев
- ФИО, номер телефона начмеда или просто медика
- номер телефона строевой, начальника было бы идеально
- номер телефона финчасти
- из какого ТЦК и СП была повестка, через которую мобилизован
- номер военного билета
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