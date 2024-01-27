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Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

  1. В мире

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая повлияет на здоровье

14:51, 27 января 2024
Из-за магнитной бури 27 января у большинства людей может ухудшиться самочувствие.
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая повлияет на здоровье
Источник фото: glavcom
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В субботу, 27 января, Землю накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая повышенный уровень опасности. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, геомагнитная активность достигла К-индекса 5 (красный уровень), что указывает на мощную магнитную бурю и может вызвать негативные воздействия на самочувствие людей.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней. Хотя активность немного уменьшится в воскресенье, 28 января, до К-индекса 4 (желтый уровень), буря будет оставаться значительной.

Важно учесть этот фактор для тех, кто подвержен определенным здоровьем вредных воздействий, и принять необходимые меры для сохранения комфортного самочувствия во время воздействия магнитной бури.

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