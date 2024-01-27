Землю накрыла мощная магнитная буря, которая повлияет на здоровье

Из-за магнитной бури 27 января у большинства людей может ухудшиться самочувствие.

Источник фото: glavcom

В субботу, 27 января, Землю накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая повышенный уровень опасности. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, геомагнитная активность достигла К-индекса 5 (красный уровень), что указывает на мощную магнитную бурю и может вызвать негативные воздействия на самочувствие людей.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней. Хотя активность немного уменьшится в воскресенье, 28 января, до К-индекса 4 (желтый уровень), буря будет оставаться значительной.

Важно учесть этот фактор для тех, кто подвержен определенным здоровьем вредных воздействий, и принять необходимые меры для сохранения комфортного самочувствия во время воздействия магнитной бури.

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