Допомогу США Україні та питання кордону, скоріш за все, розділять, — ЗМІ

Питання можуть розділити через «занепокоєння» щодо реформ імміграційної політики.

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Програму національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає The Hill з посиланням на обізнане джерело.

Видання зазначає, що Джонсон сказав трьом лідерам парламентів країн Балтії, що рішення залежатиме від тексту угоди про посилення кордону з Мексикою, над яким зараз працюють у Сенаті. Питання можуть розділити через «занепокоєння» щодо реформ імміграційної політики.

Речник Джонсона Радж Шах зазначив, що ці коментарі були зроблені «в гіпотетичному контексті».

Спікер парламенту Естонії Лаурі Гуссар заявив, що спікер Палати представників висловив «готовність» надати допомогу США Україні, зазначивши, що «повинен бути спосіб знайти вирішення проблем».

«Він висловив готовність працювати над вирішенням питання, щоб продовжити допомогу Україні», - сказав Гусар.

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