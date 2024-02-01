Помощь США Украине и вопросы границы, скорее всего, разделят, — СМИ

Вопросы могут быть разделены из-за «беспокойства» относительно реформ иммиграционной политики.

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Программу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, включающую помощь Украине, разделят по вопросам пограничной политики. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что Джонсон сказал трем лидерам парламентов стран Балтии, что решение будет зависеть от текста соглашения об усилении границы с Мексикой, над которым сейчас работают в Сенате. Вопросы могут быть разделены из-за «беспокойства» относительно реформ иммиграционной политики.

Представитель Джонсона Радж Шах отметил, что эти комментарии были сделаны «в гипотетическом контексте».

Спикер парламента Эстонии Лаури Гуссар заявил, что спикер Палаты представителей выразил готовность оказать помощь США Украине, отметив, что должен быть способ найти решение проблем.

«Он выразил готовность работать над решением вопроса, чтобы продлить помощь Украине», - сказал Гусар.

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