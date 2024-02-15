Байден може відправити мільйон артилерійських снарядів до України: як це зробити законно

Байден може допомогти Україні артилерійськими снарядами за програмою «надлишкових оборонних товарів».

Джерело фото: ukrinform

Адміністрація президента США Джо Байдена може відправити в Україну мільйон артилерійських снарядів за допомогою складного, але законного методу, повідомляє Forbes.

Зауважується, що не дивлячись на вплив екс-президента Дональда Трампа на Республіканську партію та його зв'язки з російським диктором путіним, Байден може використовувати вже існуючі правові механізми для допомоги Україні.

Відповідно до інформації Forbes, у Байдена є можливість відправити в Україну необхідне військове обладнання за допомогою програми "надлишкових оборонних товарів" (EDA). Ця програма щорічно передбачає виділення до 500 мільйонів доларів на рік, проте вона не встановлює межу для конкретних видів зброї.

Байден рідко користувався цією програмою для України, але може використати її безпосередньо для підтримки країни. Один з потенційних варіантів - це відправити артилерійські снаряди, зокрема касетні боєприпаси 155-мм калібру, які вважаються "надлишковими" зброями в арсеналі США.

І хоча більшість артилерійських снарядів не можуть бути віднесені до категорії "надлишкові", випадок з касетними боєприпасами 155-мм калібру створює можливість для надання допомоги. Вже частина цих снарядів була відправлена в Україну до того, як республіканці заблокували додаткове фінансування.

Байден може використати програму EDA для відправлення залишкових снарядів до Німеччини, а потім оголосити їх "надлишковими", дозволяючи Україні забрати їх безпосередньо з цієї країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.