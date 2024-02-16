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Чи подавати декларацію з податку на нерухомість у разі наявності тільки пільгових обʼєктів: роз’яснення

07:00, 16 лютого 2024
Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
Чи подавати декларацію з податку на нерухомість у разі наявності тільки пільгових обʼєктів: роз’яснення
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, чи необхідно подавати суб’єкту господарювання податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості не є об’єктом оподаткування таким податком.

Зазначається, що платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація) за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості Декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ) .

Перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначений підпунктами «а» – «л» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ.

Крім того, згідно з пп. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Отже, якщо суб’єкт господарювання є власником об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення цього об’єкта до категорій, визначених пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 та пп. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, то такий суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати Декларацію.

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