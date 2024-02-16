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Подавать ли декларацию по налогу на недвижимость в случае наличия только льготных объектов: разъяснение

07:00, 16 февраля 2024
Объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.
Подавать ли декларацию по налогу на недвижимость в случае наличия только льготных объектов: разъяснение
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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, необходимо ли представлять субъекту хозяйствования налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если объект жилой и/или нежилой недвижимости не является объектом налогообложения таким налогом.

Отмечается, что налогоплательщики – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее – Декларация) по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Относительно вновь (нововведенного) объекта жилой и/или нежилой недвижимости Декларация юридическим лицом – плательщиком подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект .

Объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 НКУ).

Перечень объектов жилой и/или нежилой недвижимости, не являющихся объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определен подпунктами "а" - "л" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 НКУ.

Кроме того, согласно пп. 38.6 п. 38 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ не являются объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в соответствии со ст. 266 НКУ в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции и/или операции Объединенных сил, объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Следовательно, если предприятие является собственником объекта жилой и/или нежилой недвижимости и имеет документальное подтверждение отнесения этого объекта к категориям, определенным пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 и пп. 38.6 п. 38 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, то такое предприятие освобождается от обязанности подавать Декларацию.

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