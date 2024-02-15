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  1. В мире

Байден может отправить миллион артиллерийских снарядов в Украину: как это сделать законно

19:02, 15 февраля 2024
Байден может помочь Украине артиллерийскими снарядами по программе «избыточных оборонных товаров».
Байден может отправить миллион артиллерийских снарядов в Украину: как это сделать законно
Источник фото: ukrinform
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Администрация президента США Джо Байдена может отправить в Украину миллион артиллерийских снарядов с помощью сложного, но законного метода, сообщает Forbes.

Отмечается, что несмотря на влияние экс-президента Дональда Трампа на Республиканскую партию и его связи с российским диктором путиным, Байден может использовать уже существующие правовые механизмы для помощи Украине.

Согласно информации Forbes, у Байдена есть возможность отправить в Украину необходимое военное оборудование с помощью программы "избыточных оборонных товаров" (EDA). Эта программа ежегодно предусматривает выделение до 500 миллионов долларов в год, однако она не устанавливает предел для конкретных видов оружия.

Байден редко пользовался этой программой для Украины, но может использовать ее непосредственно для поддержки страны. Один из потенциальных вариантов - это отправить артиллерийские снаряды, в частности кассетные боеприпасы 155-мм калибра, которые считаются "избыточными" оружием в арсенале США.

И хотя большинство артиллерийских снарядов не могут быть отнесены к категории "избыточных", случай с кассетными боеприпасами 155-мм калибра создает возможность для оказания помощи. Уже часть этих снарядов была отправлена в Украину до того, как республиканцы заблокировали дополнительное финансирование.

Байден может использовать программу EDA для отправки остаточных снарядов в Германию, а затем объявить их "избыточными", позволяя Украине забрать их непосредственно из этой страны.

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