США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів росії

США готують масштабні санкції проти росії на фоні другої річниці вторгнення в Україну.

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США готуються до введення санкцій проти понад 500 об'єктів у п'ятницю, у рамках заходів, приурочених до другої річниці вторгнення росії в Україну. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, ці заходи, проведені у співпраці з іншими країнами, будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ росії до потрібних їй товарів. Це реакція на спроби Вашингтона притягнути росію до відповідальності за війну і смерть опозиційного лідера Алексєя Навального.

«Завтра ми випустимо сотні санкцій тільки тут, у Сполучених Штатах, але важливо зробити крок назад і пам'ятати, що не тільки Америка вживає ці заходи», – зазначив Адеємо.

Цей пакет стане останнім з тисяч санкцій проти москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Нові санкції з'являться в той час, коли США та їхні союзники прагнуть зберегти тиск на росію, незважаючи на сумніви щодо того, чи схвалить Конгрес США додаткову допомогу Києву у сфері безпеки.

Адміністрація президента Джо Байдена вичерпала гроші, раніше схвалені для України, а запит на додаткові кошти лежить у контрольованій республіканцями Палаті представників.

«Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити росію, щоб їй було важче вести війну, яку вона обрала в Україні», – заявив Адеємо, додаючи: «Але в кінцевому рахунку, щоб прискорити Україну, дати їй можливість захистити себе, Конгрес повинен діяти, щоб надати Україні ресурси, які їй потрібні, і зброю, яка їй потрібна».

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