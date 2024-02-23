США введут санкции против более 500 объектов россии

США готовят масштабные санкции против россии на фоне второй годовщины вторжения в Украину.

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США готовятся к введению санкций против более 500 объектов в пятницу, в рамках мероприятий, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо в интервью агентству Reuters.

По его словам, эти меры, проведенные в сотрудничестве с другими странами, будут направлены на российский военно-промышленный комплекс и компании в третьих странах, которые облегчают доступ россии к нужным ей товарам. Это реакция на попытки Вашингтона привлечь Россию к ответственности за войну и смерть оппозиционного лидера Алексея Навального.

"Завтра мы выпустим сотни санкций только здесь, в Соединенных Штатах, но важно сделать шаг назад и помнить, что не только Америка принимает эти меры", - отметил Адеемо.

Этот пакет станет последним из тысяч санкций против москвы, объявленных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения россии в Украину в 2022 году. Новые санкции появятся в то время, когда США и их союзники стремятся сохранить давление на россию, несмотря на сомнения относительно того, одобрит ли Конгресс США дополнительную помощь Киеву в сфере безопасности.

Администрация президента Джо Байдена исчерпала деньги, ранее одобренные для Украины, а запрос на дополнительные средства лежит в контролируемой республиканцами Палате представителей.

"Санкции и экспортный контроль направлены на то, чтобы замедлить россию, чтобы ей было труднее вести войну, которую она выбрала в Украине", - заявил Адеемо, добавляя: "Но в конечном счете, чтобы ускорить Украину, дать ей возможность защитить себя, Конгресс должен действовать, чтобы предоставить Украине ресурсы, которые ей нужны, и оружие, которое ей нужно".

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