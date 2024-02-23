Зеленский объяснил, почему отправил Залужного в отставку

Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузки и перестройки менеджмента военного командования: Мы должны быть быстрее, значит мы должны обходить всю бюрократию, которая у нас есть.

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в интервью FOX News объяснил, почему отправил Валерия Залужного в отставку и заменил ключевое руководство ВСУ. По словам Президента, Украине требовалась частичная перегрузка, чтобы стать более технологичными и быстрыми.

Увольнение Залужного – это перестройка и изменение менеджмента военного командования, говорит Зеленский.

Президент отметил, что речь не идет об изменении курса наших действий, «мы только говорим о вещах, которые долго не менялись».

«Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны обходить всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет иного шанса. Мы должны быть умными, технологически оборудованными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей», – заявил глава государства.

Относительно предоставления Героя Украины Залужному, значит ли это, что генерал и дальше будет поддерживать политику Президента или, возможно, он уйдет в оппозицию, Зеленский ответил, что это выбор самого Залужного.

«Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это», – сказал Зеленский.

Как известно, 8 февраля Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на этот пост Александра Сырского. Впоследствии были обнародованы соответствующие указы.

Позже Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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