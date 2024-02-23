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  1. В Україні

Зеленський пояснив, чому відправив Залужного у відставку

08:17, 23 лютого 2024
Зеленський підкреслив необхідність перезавантаження та перебудови менеджменту військового командування: Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо обходити всю бюрократію, яка в нас є.
Зеленський пояснив, чому відправив Залужного у відставку
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FOX News пояснив, чому відправив Валерія Залужного у відставку та замінив ключове керівництва ЗСУ. За словами Президента, України було потрібне часткове перевантаження, щоб стати більш технологічними і швидкими.

Звільнення Залужного – це перебудова та зміна менеджменту військового командування, каже Зеленський.

Президент зауважив, що не йде мова про зміну курсу наших дій, «ми лише говоримо про речі, які довго не змінювалися».

«Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо обходити всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей», – заявив глава держави. 

Щодо надання Героя України Залужному, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику Президента чи, можливо, він піде в опозицію, Зеленський відповів, що це вибір самого Залужного.

«Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це», – сказав  Зеленський.

Як відомо, 8 лютого Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на цю посаду Олександра Сирського. Згодом на були оприлюднили відповідні укази.

Згодом Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України.

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