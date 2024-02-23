У п'ять разів менше: Зеленський порівняв втрати України та рф у війні

Володимир Зеленський: Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5.

Фото: Офіс Президента

Втрати російських окупантів у війні уп'ятеро перевищують українські. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Щодо втрат, то за словами Президента, співвідношення 1:5. Він додав, що також десятки тисяч дітей були незаконно депортовані.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей було депортовано. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів", - відповів Зеленський на питання про приблизну кількість втрат України.

Президент наголосив, що це приблизна статистика. Щодо втрат окупантів, то їх понад 400 тисяч.

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