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  1. В Україні

У Дніпрі шахед влучив у багатоповерхівку: під завалами люди, фото та відео

07:38, 23 лютого 2024
Дві квартири зруйновані.
У Дніпрі шахед влучив у багатоповерхівку: під завалами люди, фото та відео
Фото: Сергій Лисак
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Вночі окупанти атакували ударними дронами Дніпро. Один із них влучив у багатоповерхівку. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

"Внаслідок вибуху сталася руйнація двох квартир — на восьмому та частково сьомому поверсі. Під завалами, ймовірно, досі знаходяться люди", — розповів в.о. заступник голови ОВА Андрій Кульбач.

Він уточнив, що мешканців першого та другого під'їздів евакуювали. Роботи з розбору завалів продовжуються.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що 5 дронів знищили над областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один – у Новомосковському.

Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог вдарив також по підприємству.

З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. Пошуки людей під завали тривають. 

Фото: Сергій Лисак

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