В Одесі через російські дрони загинули троє людей, фото

Ворог атакував Одещину шахедами та ракетами , є руйнування та троє загиблих.

Фото: Сили оборони півдня

В ніч на 23 лютого рф атакувала Одесу та область ударними дронами типу "Shahed-131/136". Також з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, випустила ракети типу Х-31П і Х-22. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

На щастя, ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Сили ППО збили 9 "шахедів". Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу.

З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

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