В Одессе из-за российских дронов погибли три человека, фото

Враг атаковал Одесщину шахедами и ракетами, есть разрушения и трое погибших.

Фото: Силы обороны юга

В ночь на 23 февраля рф атаковала Одессу и область ударными дронами типа "Shahed-131/136". Также из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря выпустила ракеты типа Х-31П и Х-22. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

К счастью, ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Силы ПВО сбили 9 "шахедов". Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, повлек за собой разрушение и пожар.

Из поврежденного здания удалось спасти охранницу, она не пострадала. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих погибших.

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