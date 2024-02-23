В Днепре шахед попал в многоэтажку: под завалами люди, фото и видео

Ночью оккупанты атаковали ударными дронами Днепр. Один из них попал в многоэтажку. Сейчас известно о восьми пострадавших.
"В результате взрыва произошло разрушение двух квартир — на восьмом и частично седьмом этаже. Под завалами, вероятно, до сих пор находятся люди", — рассказал и.о. заместителя председателя ОВА Андрей Кульбач.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что 5 дронов уничтожили над областью. По два – в Синельниковском и Днепровском районах, еще один – в Новомосковском.
Кроме многоэтажки в Днепре, враг ударил по предприятию.
Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Поиски людей под завалами продолжаются.
Фото: Сергей Лысак
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